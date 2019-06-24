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У Німеччині розбилися два винищувачі

Понеділок, 24 червня 2019, 16:21
У Німеччині розбилися два винищувачі

У Німеччині в понеділок під час тренувального польоту розбилися два винищувачі Eurofighter.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Катастрофа сталася у північносхідній землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіштовхнулися у повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили у міністерстві внутрішніх справ та Бундесвері.

За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися. Про те, де вони зараз, наразі не відомо.

Інцидент стався близько 14 години дня за місцевим часом за 30 кілометрів на південь від міста Гюстров.

Радіостанція Ostseewelle опублікувала відео, на якому видно два стовпи диму, що здійнялися над розбитими винищувачами. На місці події, як стверджується, почав горіти ліс. Пожежники та рятувальники поспішили на місце катастрофи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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