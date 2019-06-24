Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии разбились два истребителя

Понедельник, 24 июня 2019, 16:21
В Германии разбились два истребителя

В Германии в понедельник во время тренировочного полета разбились два истребителя Eurofighter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Катастрофа произошла в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.

По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться. О том, где они сейчас, пока не известно.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в 30 километрах к югу от города Гюстров.

Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видно два столба дыма, которые поднялись над разбитыми истребителями. На месте происшествия, как утверждается, начал гореть лес. Пожарные и спасатели поспешили на место катастрофы.

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Германия
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Rheinmetall изготовит для Бундесвера боеприпасы для танков на 4 млрд евро
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: