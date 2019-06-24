У Києві маршрутки закидали "коктейлями Молотова"
У Києві група невідомих кинула пляшки з саморобною запальною сумішшю по автобусах, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород.
Про це повідомляє столична поліця 24 червня.
Інцидент стався на вулиці Героїв Дніпра. Зловмисники зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії транспортних засобів відразу почали гасити полум'я.
У результаті вогнем було пошкоджено покриття маршруток та легковий автомобіль "Ауді", який знаходився поряд із ними. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Зазначається, що наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання зловмисників.
Паблік "Київ Оперативний" оприлюднив відео з місця події. Там висловили припущення, що це можуть з’ясовувати стосунки конкуренти ринку пасажирських перевезень.