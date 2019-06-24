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У Києві маршрутки закидали "коктейлями Молотова"

Понеділок, 24 червня 2019, 18:25
У Києві маршрутки закидали коктейлями Молотова
Національна поліція

У Києві група невідомих кинула пляшки з саморобною запальною сумішшю по автобусах, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород.

Про це повідомляє столична поліця 24 червня.

Інцидент стався на вулиці Героїв Дніпра. Зловмисники зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії транспортних засобів відразу почали гасити полум'я.

У результаті вогнем було пошкоджено покриття маршруток та легковий автомобіль "Ауді", який знаходився поряд із ними. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

 

Зазначається, що наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання зловмисників.

Паблік "Київ Оперативний" оприлюднив відео з місця події. Там висловили припущення, що це можуть з’ясовувати стосунки конкуренти ринку пасажирських перевезень.

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