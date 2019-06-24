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В Киеве маршрутки забросали "коктейлями Молотова"

Понедельник, 24 июня 2019, 18:25
В Киеве маршрутки забросали коктейлями Молотова
Национальная полиция

В Киеве группа неизвестных бросила бутылки с самодельной зажигательной смесью по автобусам, предоставляющим услуги пассажирских перевозок в город Вышгород.

Об этом сообщает столичная полиция 24 июня.

Инцидент произошел на улице Героев Днепра. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а водители транспортных средств сразу начали тушить пламя.

В результате огнем было повреждено покрытие маршруток и легковой автомобиль "Ауди", который находился рядом с ними.

 

Пострадавших в результате инцидента нет.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания злоумышленников.

Паблик "Киев Оперативный" обнародовал видео с места происшествия. Там предположили, что это могут выяснять отношения конкуренты рынка пассажирских перевозок.

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