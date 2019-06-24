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Уряд оприлюднює архів радянських спецслужб

Понеділок, 24 червня 2019, 19:44
Уряд оприлюднює архів радянських спецслужб

Український інститут національної пам’яті отримав від уряду приміщення площею 11 тисяч квадратних метрів для зберігання архівних документів репресивних органів CРСР.

Про це написав у Facebook віцепремʼєр-міністр Степан Кубів.

Повідомляється, що архів з’явиться в Києві на Лівому березі на території банкнотно-монетного двору НБУ. За словами політика, документи будуть доступні для всіх зацікавлених.

"Відкриваємо Архів документів репресивних органів. Невдовзі кожен зможе дізнатися правду та особисто побачити ці документи, безкоштовно зняти копії", –  сказав міністр.

За його словами, серед європейських країн Україна зберігає найбільшу кількість документів репресивних органів за цей час.

"Уряд передав приміщення архіву Українського інституту національної пам'яті площею 11 тисяч кв.метрів. Адже серед усіх європейський країн саме Україна зберігає найбільшу кількість архівних документів репресивних органів за 1917-1991 роки – майже 4 мільйони справ або понад 100 погонних кілометрів", – відзначив він.

Крім того, Кубів пообіцяв, що після створення архіву документи будуть систематизовані та відцифровані  – "для зручності пошуку і користування".

На думку голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, як повідомляє Укрінформ, такі документи не мають належати спецслужбам.

"Цей крок важливий для українських спецслужб, правоохоронних органів - вони не повинні будуть зберігати документи, які стосуються нашого минулого, цей крок відділятиме сучасні спецслужби від радянської спадщини", - сказав В'ятрович.

Нагадаємо:

  • 5 червня 2019 року Уряд ухвалив рішення про передачу частини площі НБУ архіву Інституту національної пам'яті.
  • У квітні 2015 року Верховна Рада схвалила закон, який передбачає відкриття архівів репресивних органів комуністичного режиму. При цьому висловлювалися побоювання, що чимало важливої інформації вже давно знищено.

Українська правда

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