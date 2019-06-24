Правительство обнародует архив советских спецслужб

Украинский институт национальной памяти получил от правительства помещение площадью 11 тысяч квадратных метров для хранения архивных документов репрессивных органов Cоветского Союза.

Об этом написал в Facebook вицепремьер-министр Степан Кубов.

Сообщается, что архив появится в Киеве на Левом берегу на территории банкнотно-монетного двора НБУ. По словам политика, документы будут доступны для всех заинтересованных.

"Открываем Архив документов репрессивных органов. Вскоре каждый сможет узнать правду и лично увидеть эти документы, бесплатно снять копии", - сказал министр.

По его словам, среди европейских стран Украина сохраняет наибольшее количество документов репрессивных органов за это время.

"Правительство передало помещения архиву Украинскому институту национальной памяти площадью 11 тысяч кв. метров. Ведь среди всех европейских стран именно Украина сохраняет наибольшее количество архивных документов репрессивных органов за 1917-1991 годы - почти 4 миллиона дел или более 100 погонных километров", - отметил он.

Кроме того, Кубов пообещал, что после создания архива документы будут систематизированы и оцифрованы - "для удобства поиска и пользования".

По мнению главы Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, как сообщает Укринформ, такие документы не должны принадлежать спецслужбам.

"Этот шаг важен для украинских спецслужб, правоохранительных органов - они не должны будут хранить документы, касающиеся нашего прошлого, этот шаг будет отделять современные спецслужбы от советского наследия", - сказал Вятрович.

Напомним: