Пам’ятник УПА у Харкові знову облили фарбою

У Молодіжному парку Харкова невідомі залили червоною фарбою пам’ятник Харківській повстанській армії.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, про акт вандалізму повідомили 24 червня о 16:34.

"На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка встановила, що правопорушники залили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА", –зазначили в поліції.

Пам'ятний знак УПА в Харкові був встановлений Харківською облорганізацією Народного Руху в 1992 році з дозволу Харківської міськради.

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