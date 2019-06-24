Пам’ятник УПА у Харкові знову облили фарбою
Понеділок, 24 червня 2019, 20:14
У Молодіжному парку Харкова невідомі залили червоною фарбою пам’ятник Харківській повстанській армії.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
За даними правоохоронців, про акт вандалізму повідомили 24 червня о 16:34.
"На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка встановила, що правопорушники залили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА", –зазначили в поліції.
Пам'ятний знак УПА в Харкові був встановлений Харківською облорганізацією Народного Руху в 1992 році з дозволу Харківської міськради.
Нагадаємо:
- Востаннє цей самий пам’ятник облили червоною фарбою 7 серпня 2018 року.
- Його неодноразово пошкоджували чи обливали фарбою. У грудні 2014 року пам’ятник підірвали невідомі – попри те, що знаходиться він за 100 метрів від Київського райвідділу поліції.
Українська правда