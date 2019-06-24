Памятник УПА в Харькове снова облили краской

В Молодежном парке Харькова неизвестные залили красной краской памятник Харьковской повстанческой армии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, об акте вандализма сообщили 24 июня в 16:34.

"На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА", -отметили в полиции.

Памятный знак УПА в Харькове был установлен Харьковской облорганизацией Народного Руха в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета.

Напомним: