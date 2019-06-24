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Памятник УПА в Харькове снова облили краской

Понедельник, 24 июня 2019, 20:14

В Молодежном парке Харькова неизвестные залили красной краской памятник Харьковской повстанческой армии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, об акте вандализма сообщили 24 июня в 16:34.

 

"На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА", -отметили в полиции.

Памятный знак УПА в Харькове был установлен Харьковской облорганизацией Народного Руха в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета.

Напомним:

  • Последний раз этот самый памятник облили красной краской 7 августа 2018.
  • Его неоднократно повреждали или обливали краской. В декабре 2014 года памятник взорвали неизвестные - несмотря на то, что находится он в 100 метрах от Киевского райотдела милиции.

Украинская правда

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Темы: УПАХарьков
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