Памятник УПА в Харькове снова облили краской
Понедельник, 24 июня 2019, 20:14
В Молодежном парке Харькова неизвестные залили красной краской памятник Харьковской повстанческой армии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, об акте вандализма сообщили 24 июня в 16:34.
"На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА", -отметили в полиции.
Памятный знак УПА в Харькове был установлен Харьковской облорганизацией Народного Руха в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета.
Напомним:
- Последний раз этот самый памятник облили красной краской 7 августа 2018.
- Его неоднократно повреждали или обливали краской. В декабре 2014 года памятник взорвали неизвестные - несмотря на то, что находится он в 100 метрах от Киевского райотдела милиции.
Украинская правда