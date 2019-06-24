Депутати ПАРЄ готуються голосувати за російське рішення, не маючи його тексту

У депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи досі нема тексту рішення із поправками, за яке вони мають голосувати цієї ночі.

Про це повідомляє кореспондент Європейської правди зі Страсбурга.

Голосування вже мало розпочатися, однак з’ясувалося, що проект документу, винесений на голосування, не встигли перекласти на французьку, яка є офіційною мовою РЄ. Через це президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є оголосила, що дещо відкладає початок голосування.

Водночас, у депутатів немає також тексту рішення англійською.

У кімнаті, де представники секретаріату поширюють офіційні документи станом на 19:30 за Києвом зібралися представники делегації, які чекають на перші примірники проекту із інкорпорованими в нього поправками, який буде винесений на голосування.У вільному доступі немає також електронної версії зведених поправок.

Таким чином, дебати щодо документу відбулися без вивчення змін до нього, і навіть якщо депутати встигнуть отримати текст поправок до початку голосування, то все одно будуть змушені голосувати, не вивчивши їхній зміст.

Як відомо, рішення ПАРЄ про знищення санкційного механізму може бути ухвалене у Страсбурзі в ніч на вівторок, попри опір України. Його додали у порядок денний із низкою процедурних порушень.

Ідею зняття санкцій з Росії у ПАРЄ підтримало чимало західних політиків та урядів. У понеділок прем’єрка Британії також підтримала зняття санкційного тиску з Росії у ПАРЄ.