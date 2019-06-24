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Депутаты ПАСЕ готовятся голосовать за российское решение, не имея его текста

Понедельник, 24 июня 2019, 20:25
Депутаты ПАСЕ готовятся голосовать за российское решение, не имея его текста

У депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы до сих пор нет текста решения с поправками, за которое они должны голосовать ночью.

Об этом сообщает корреспондент Европейской правды из Страсбурга.

Голосование уже должно было начаться, однако выяснилось, что проект документа, вынесенный на голосование, не успели перевести на французский, который является официальным языком СЕ. Поэтому президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье объявила, что немного откладывает начало голосования.

В то же время, у депутатов нет также текста решения на английском.

В комнате, где представители секретариата распространяют официальные документы по состоянию на 19:30 по Киеву собрались представители делегации, они ожидают первые экземпляры проекта с инкорпорированными в него поправками, который будет вынесен на голосование. В свободном доступе нет также электронной версии сводных поправок.

Таким образом, дебаты по документу прошли без изучения изменений в него, и даже если депутаты успеют получить текст поправок до начала голосования, то все равно будут вынуждены голосовать, не изучив их содержание.

Как известно, решение ПАСЕ об уничтожении санкционного механизма может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снятия санкций с России в ПАСЕ поддержало немало западных политиков и правительств. В понедельник премьер Британии также поддержала снятие санкционного давления из России в ПАСЕ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПАСЕ
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