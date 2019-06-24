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Поліція затримала чоловіка, який у Києві стріляв у велосипедиста

Понеділок, 24 червня 2019, 21:46

У Києві в понеділок, 24 червня, поліція затримала чоловіка, який стріляв і поранив велосипедиста.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

На місці події правоохоронцям розповіли про два постріли, внаслідок яких одна куля потрапила у чоловіка біля пішохідного переходу. Це сталося на вулиці Автозаводській.

"На місці події 56-річний киянин розповів, що їхав на велосипеді та зупинився на світлофорі, як раптом у нього вистрелив невідомий. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з діагнозом вогнепальне поранення передпліччя", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного – 41-річного жителя Київщини.

"Зловмисник з явними ознаками алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль", – зазначили в поліції.

Також повідомляється, що розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), за якою зловмиснику загрожує 7 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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