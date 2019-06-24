Поліція затримала чоловіка, який у Києві стріляв у велосипедиста
У Києві в понеділок, 24 червня, поліція затримала чоловіка, який стріляв і поранив велосипедиста.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.
На місці події правоохоронцям розповіли про два постріли, внаслідок яких одна куля потрапила у чоловіка біля пішохідного переходу. Це сталося на вулиці Автозаводській.
"На місці події 56-річний киянин розповів, що їхав на велосипеді та зупинився на світлофорі, як раптом у нього вистрелив невідомий. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з діагнозом вогнепальне поранення передпліччя", – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного – 41-річного жителя Київщини.
"Зловмисник з явними ознаками алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль", – зазначили в поліції.
Також повідомляється, що розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), за якою зловмиснику загрожує 7 років позбавлення волі.