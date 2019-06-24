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Полиция Киева задержала стрелявшего в велосипедиста

Понедельник, 24 июня 2019, 21:46

В Киеве в понедельник, 24 июня, полиция задержала 41-летнего мужчину, стрелявшего и ранившего велосипедиста.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

На месте происшествия правоохранителям рассказали о двух выстрелах, в результате которых одна пуля попала в велосипедиста возле пешеходного перехода. Это произошло на улице Автозаводской.

"На месте происшествия 56-летний киевлянин рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как вдруг в него выстрелил неизвестный. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом огнестрельное ранение предплечья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого - 41-летнего жителя Киевской области.

"Злоумышленник с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у него предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль", - отметили в полиции.

Также сообщается, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), по которой злоумышленнику грозит 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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