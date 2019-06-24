В АП проігнорували українську делегацію в ПАРЄ – Геращенко

Напередодні сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій вирішують, чи повертати делегацію Росії до представницького органу, українська делегація просила представників Адміністрації президента про зустріч і не отримала відповіді.

Про це написала в Facebook перша віце-спікерка Верховної Ради, учасниця делегації Ірина Геращенко.

"На звернення нашої делегації ми не отримали ніякої відповіді з АП і від президента", – поскаржилася політикиня.

За її словами, представники делегації хотіли узгодити план дій і очікували підтримки від президента Володимира Зеленського.

"Обмінятися інформацією про виклики, узгодити наш спільний план дій, проговорити, як тримати оборону в РЄ. Це потребувало серйозної кулуарної роботи, тиску на наших міжнародних партнерів , щоденних телефонних переговорів не лише в рамках міжпарламентського діалогу і дипломатичної роботи. Це потребувало в першу чергу лідерства президента", – пояснила Геращенко.

"Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі", – підсумувала вона.