В АП проигнорировали украинскую делегацию в ПАСЕ – Геращенко

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Понедельник, 24 июня 2019, 22:32

Накануне сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой решают, возвращать ли делегацию России в представительный орган, украинская делегация просила представителей Администрации президента о встрече и не получила ответа.

Об этом написала в Facebook первая вице-спикер Верховной Рады, участница делегации Ирина Геращенко.

"На обращение нашей делегации мы не получили никакого ответа из АП и от президента", - пожаловалась политик.

По ее словам, представители делегации хотели согласовать план действий и ожидали поддержки от президента Владимира Зеленского.

"Обменяться информацией о вызовах, согласовать наш общий план действий, проговорить, как держать оборону в СЕ. Это требовало серьезной кулуарной работы, давления на наших международных партнеров, ежедневных телефонных переговоров не только в рамках межпарламентского диалога и дипломатической работы. Это требовало в первую очередь лидерства президента", - пояснила Геращенко.

"Наша делегация осталась один на один в этом зале", - подытожила она.

Украинская правда

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Темы: ПАСЕ Геращенко Администрация президента


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