Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися

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Вівторок, 25 червня 2019, 01:52

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Таке рішення асамблея схвалила в ніч на вівторок, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища за звичайну. За резолюцію проголосувало 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Рішення, ухвалене у Страсбурзі, принципово змінює санкційний механізм.

Водночас, залишається право повністю відмовити у підтвердженні повноважень делегації окремої держави. Імовірно, можуть бути схвалені також дрібніші точкові санкції, але щодо останнього, резолюція є нечіткою. Серед депутатів ПАРЄ є різночитання норм документа, позиця з цього приводу має бути узгоджена ближчими днями.

Окрема норма рішення дозволяє Росії подати список своєї делегації посеред сесії (за статутом делегація подається лише перед початком першої сесії року). Це дозволить Росії, переконавшись, що загрозу санкцій знято, вже у вівторок вранці передати у Страсбург список своїх депутатів. Як відомо, останні три роки РФ відмовлялася брати участь у роботі ПАРЄ, вимагаючи гарантувати відсутність будь-яких санкцій.

Українські депутати вже заявили, що будуть оскаржувати повноваження РФ, щойно вона подасть свій список. Якщо це відбудеться, то розгляд даного питання призначать на середу, однак Росія вже у вівторок має намір відновити роботу у Асамблеї, не будучі обмежена жодними санкціями.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ"

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Теми: ПАРЄ Росія санкції


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