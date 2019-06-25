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Решение ПАСЕ: механизм санкций отменен, Россия может возвращаться

Вторник, 25 июня 2019, 01:52
Решение ПАСЕ: механизм санкций отменен, Россия может возвращаться

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Такое решение ассамблея одобрила в ночь на вторник, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной.  За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. В регламент добавлена норма, которая отменяет право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования депутатов в комитетах ассамблеи – не взирая на то, какие нарушения допустило государство и его депутаты.

В то же время, остается право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Вероятно, могут быть одобрены также мелкие точечные санкции, но в этой части резолюция является нечеткой. Среди депутатов ПАСЕ есть разночтения норм документа, позиция по этому поводу должна быть согласована в ближайшие дни.

Отдельная норма решения позволяет России представить список своей делегации посреди сессии (по уставу Совета Европы делегация подается только перед началом первой сессии года). Это позволит России - убедившись, что угроза санкций снята - уже во вторник утром передать в Страсбург список своих депутатов. Как известно, последние три года РФ отказывалась участвовать в работе ПАСЕ и не передавала такой список, требуя гарантировать отсутствие каких-либо санкций.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса о подтверждении полномочий РФ назначат на среду. Впрочем, Россия уже во вторник намерена возобновить работу в Ассамблее, не будучи ограничена никакими санкциями.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕРосcиясанкции
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