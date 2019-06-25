Випускники академії Нацгвардії розважалися під "Офицеры, россияне"

У Харкові випускники Академії Національної гвардії танцювали під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів.

Відеозапис цього з'явився в Instagram дружини одного з випускників Тетяни Лавріненко, повідомив Сергій Стерненко у ролику на YouTube .

Стерненко зібрав дописи й відео з приводу святкування випускного в харківській військовій частині №3005.

На відеозаписах видно, що вітають випускників російською мовою, а заходять вони на врочистості під слова пісні: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".

Стерненко окремо зазначає, що під час святкування вмикали пісню "Офіцери" Олега Газманова, який виступав на окупованих територіях і тому не може в'їжджати в Україну.

Новоспечені українські офіцери танцювали повільний танець під слова:

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.



За Россию и свободу до конца.



Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,



Заставляя в унисон звучать сердца".

Тетяна Лавріненко написала потім, що Стерненко спаплюжив ім'я Академії Нацгвардії, й назвала його провокатором. За її словами, пісні на святі – це питання до діджея.

Дружина лейтенанта також звинуватила блогера у наклепі й розповсюдженні особистих даних членів її родини.

Командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Микола Балан зініціював службове розслідування керівництвом академії НГУ щодо використання пісні, яка популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України.