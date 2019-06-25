Випускники академії Нацгвардії розважалися під "Офицеры, россияне"

27140 переглядів
Вівторок, 25 червня 2019, 09:42

У Харкові випускники Академії Національної гвардії танцювали під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів.

Відеозапис цього з'явився в Instagram дружини одного з випускників Тетяни Лавріненко, повідомив Сергій Стерненко у ролику на YouTube .

Стерненко зібрав дописи й відео з приводу святкування випускного в харківській військовій частині №3005.

На відеозаписах видно, що вітають випускників російською мовою, а заходять вони на врочистості під слова пісні: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".

Стерненко окремо зазначає, що під час святкування вмикали пісню "Офіцери" Олега Газманова, який виступав на окупованих територіях і тому не може в'їжджати в Україну.

Новоспечені українські офіцери танцювали повільний танець під слова:

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.

За Россию и свободу до конца.

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,

Заставляя в унисон звучать сердца".

 

Тетяна Лавріненко написала потім, що Стерненко спаплюжив ім'я Академії Нацгвардії, й назвала його провокатором. За її словами, пісні на святі – це питання до діджея.

Дружина лейтенанта також звинуватила блогера у наклепі й розповсюдженні особистих даних членів її родини.

Командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Микола Балан зініціював службове розслідування керівництвом академії НГУ щодо використання пісні, яка популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України.

УП, доповнено

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Нацгвардія Харків скандал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку 22 червня 2019, 19:51
Справа нацгвардійця Марківа: від України вимагають кілька мільйонів євро компенсації 15 червня 2019, 02:25
Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії 14 червня 2019, 16:25
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи