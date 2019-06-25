Выпускники академии Нацгвардии развлекались под "Офицеры, россияне"

В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", которая воспевает российских офицеров.

Видеозапись этого появился в Instagram жены одного из выпускников Татьяны Лавриненко, сообщил Сергей Стерненко в ролике на YouTube.

Стерненко собрал записи и видео по поводу празднования выпускного в харьковской военной части №3005.

На видеозаписях видно, что поздравляют выпускников на русском языке, а заходят они на торжества под слова песни: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".

Стерненко отдельно отмечает, что во время празднования включали песню "Офицеры" Олега Газманова, который выступал на оккупированных территориях и поэтому не может въезжать в Украину.

Новоиспеченные украинские офицеры танцевали медленный танец под слова:

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.

За Россию и свободу до конца.

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,

Заставляя в унисон звучат сердца".

Татьяна Лавриненко написала потом, что Стерненко опорочил имя Академии Нацгвардии, и назвала его провокатором. По ее словам, песни на празднике – это вопрос к диджею.

Жена лейтенанта также обвинила блогера в клевете и распространении личных данных членов его семьи.

Руководство Нацгвардии и ее академии публично не отреагировали на видео.