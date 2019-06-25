Выпускники академии Нацгвардии развлекались под "Офицеры, россияне"
В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", которая воспевает российских офицеров.
Видеозапись этого появился в Instagram жены одного из выпускников Татьяны Лавриненко, сообщил Сергей Стерненко в ролике на YouTube.
Стерненко собрал записи и видео по поводу празднования выпускного в харьковской военной части №3005.
На видеозаписях видно, что поздравляют выпускников на русском языке, а заходят они на торжества под слова песни: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".
Стерненко отдельно отмечает, что во время празднования включали песню "Офицеры" Олега Газманова, который выступал на оккупированных территориях и поэтому не может въезжать в Украину.
Новоиспеченные украинские офицеры танцевали медленный танец под слова:
"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучат сердца".
Татьяна Лавриненко написала потом, что Стерненко опорочил имя Академии Нацгвардии, и назвала его провокатором. По ее словам, песни на празднике – это вопрос к диджею.
Жена лейтенанта также обвинила блогера в клевете и распространении личных данных членов его семьи.
Руководство Нацгвардии и ее академии публично не отреагировали на видео.
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