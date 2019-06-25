Выпускники академии Нацгвардии развлекались под "Офицеры, россияне"

4373 просмотра
Вторник, 25 июня 2019, 09:42

В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", которая воспевает российских офицеров.

Видеозапись этого появился в Instagram жены одного из выпускников Татьяны Лавриненко, сообщил Сергей Стерненко в ролике на YouTube.

Стерненко собрал записи и видео по поводу празднования выпускного в харьковской военной части №3005.

На видеозаписях видно, что поздравляют выпускников на русском языке, а заходят они на торжества под слова песни: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".

Стерненко отдельно отмечает, что во время празднования включали песню "Офицеры" Олега Газманова, который выступал на оккупированных территориях и поэтому не может въезжать в Украину.

Новоиспеченные украинские офицеры танцевали медленный танец под слова:

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.

За Россию и свободу до конца.

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,

Заставляя в унисон звучат сердца".

Татьяна Лавриненко написала потом, что Стерненко опорочил имя Академии Нацгвардии, и назвала его провокатором. По ее словам, песни на празднике – это вопрос к диджею.

Жена лейтенанта также обвинила блогера в клевете и распространении личных данных членов его семьи.

Руководство Нацгвардии и ее академии публично не отреагировали на видео.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Нацгвардия Харьков скандал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело нацгвардейца Маркива: Известна дата оглашения приговора 22 июня 2019, 19:51
Дело нацгвардейца Маркива: от Украины требуют несколько миллионов евро компенсации 15 июня 2019, 02:25
Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии 14 июня 2019, 16:25
Все новости
Главные новости
Решение ПАСЕ о возвращении России: какие страны проголосовали "за"
ЦИК во второй раз отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы
Решение ПАСЕ: механизм санкций отменен, Россия может возвращаться
Активисты начали бессрочную акцию против застройки Протасова Яра
Все новости
социум

Как пожаловаться на врача

мнение

Что делать, если ваша свадьба идет кувырком

Видео

Как это – работать парикмахером для лошадей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів