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Выпускники академии Нацгвардии развлекались под "Офицеры, россияне"

Вторник, 25 июня 2019, 09:42

В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", которая воспевает российских офицеров.

Видеозапись этого появился в Instagram жены одного из выпускников Татьяны Лавриненко, сообщил Сергей Стерненко в ролике на YouTube.

Стерненко собрал записи и видео по поводу празднования выпускного в харьковской воинской части №3005.

На видеозаписях видно, что поздравляют выпускников на русском языке, а заходят они на торжества под слова песни: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".

Стерненко отдельно отмечает, что во время празднования включали песню "Офицеры" Олега Газманова, который выступал на оккупированных территориях и поэтому не может въезжать в Украину.

Новоиспеченные украинские офицеры танцевали медленный танец под слова:

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.

За Россию и свободу до конца.

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,

Заставляя в унисон звучат сердца".

 

Татьяна Лавриненко написала потом, что Стерненко опорочил имя Академии Нацгвардии, и назвала его провокатором. По ее словам, песни на празднике – это вопрос к диджею.

Жена лейтенанта также обвинила блогера в клевете и распространении личных данных членов его семьи.

Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан инициировал служебное расследование руководством академии НГУ факта использования песни, которая популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины.

УП, дополнено

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Темы: НацгвардияХарьковскандал
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