Росія подала заявку на підтвердження своїх повноважень в ПАРЄ

Російська делегація у вівторок подала заявку на підтвердження своїх повноважень в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін в коментарі ТАСС.

"Рішення по резолюції прийнято. Ми, як тільки була прийнята резолюція, подали заявку на участь", - сказав Володін.

Він додав, що "російська делегація запрошена до роботи", а прийняте ПАРЄ рішення дозволяє російським парламентаріям "прийти в зал, почати роботу".

Українські депутати раніше заявили, що будуть оскаржувати повноваження РФ, щойно вона подасть свій список. Якщо це відбудеться, то розгляд даного питання призначать на середу, однак Росія вже у вівторок має намір відновити роботу в Асамблеї.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

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