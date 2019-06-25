Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Российская делегация во вторник подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в комментарии ТАСС.

"Решение по резолюции принято. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие", - сказал Володин.

Он добавил, что "российская делегация приглашена к работе", а принятое ПАСЕ решение позволяет российским парламентариям "прийти в зал, начать работу".

Украинские депутаты ранее заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, однако Россия уже во вторник намерена возобновить работу в Ассамблее.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".

Напомним: