На полігоні Дніпропетровщини підстрелили підлітка

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Вівторок, 25 червня 2019, 11:18

У понеділок неподалік навчально-тренувального полігону у селі Партизанське Дніпропетровської області 15-річний підліток отримав вогнепальне поранення в стегно.

Про це 25 червня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, 24 червня близько 11 години під час навчально-тренувальних стрільб із автоматичної зброї курсантів 1 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ хлопець 2004 року народження отримав вогнепальне поранення в область правого стегна", - зазначили у відомстві.

 

Наразі слідчі ДБР з’ясовують за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню, триває комплекс слідчих дій.

У бюро повідомили, що хлопця прооперували у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені, його життю загроз немає.

Через подію правоохоронці розпочали досудове розслідування по факту недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 ККУ).

 

Повідомляється, що винним загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українська правда

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Теми: Дніпро ДБР поліція


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