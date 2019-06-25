На полигоне Днепропетровской области подстрелили подростка

В понедельник недалеко от учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области 15-летний подросток получил огнестрельное ранение в бедро.

Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 24 июня около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1 курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра", - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи ГБР выясняют при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня, продолжается комплекс следственных действий.

В бюро сообщили, что парня прооперировали в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены, его жизни угроз нет.

Из-за происшествия правоохранители начали досудебное расследование по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 УК).

Сообщается, что виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.