"Не змерзніть": Синоптик попередила про похолодання в Україні

У найближчу добу в Україні ще триматиметься спекотна і суха погода, після чого температура почне поступово падати і з п'ятниці знизиться до +18+23 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка діденко у Facebook.

За її словами, з середи, 26 червня, на більшість країн континенту обрушиться люта спека.

Зокрема, у Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії, Швейцарії, Бельгії, Італії, Чехії, Румунії, Сербії, Австрії, Данії, Хорватії, Словаччині, і не тільки, повітря розпечеться до +30+37 градусів. І це - без жодної краплі дощу.

"В Україні завтра також буде сухо, малохмарно, сонячно - погоду визначатиме антициклон. А антициклон - це таке потужне атмосферне утворення з найвищим атмосферним тиском в центрі, при якому опадів зазвичай не буває", - написала Діденко.

При цьому вона зазначила, що температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище на Півдні та Сході, до +30+34 градусів.

За даними синоптика, у Києві середа буде сонячною, з невеликими красивими білими хмарками, з максимальною температурою повітря +27+29 градусів.

У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на Захід та Північ грозові дощі.

"Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п'ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів", - розповіла Діденко.

"Не змерзніть", - додала синоптик і порадила готувати довгі рукави.