"Не мерзните": Синоптик предупредила о похолодании в Украине

В ближайшие сутки в Украине еще будет держаться жаркая и сухая погода, после чего температура начнет постепенно падать и с пятницы снизится до + 18+23 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, со среды, 26 июня, на большинство стран континента обрушится злая жара.

В частности, во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии, и не только, воздух раскалится до +30+37 градусов. И это - без единой капли дождя.

"В Украине завтра также будет сухо, ясно, солнечно - погоду будет определять антициклон. А антициклон - это такое мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает", - написала Диденко.

При этом она отметила, что температура воздуха будет комфортней, чем на западе Европы, днем ​​ожидается +25+30 градусов, немного выше на юге и востоке, до+ 30+ 34 градусов.

По данным синоптика, в Киеве среда будет солнечной, с небольшими красивыми белыми облаками, с максимальной температурой воздуха + 27+29 градусов.

В четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди.

"Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом, распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до +18+23 градусов", - рассказала Диденко.

"Не мерзните", - добавила синоптик и посоветовала готовить длинные рукава.