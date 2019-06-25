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У жовтні НБУ введе банкноту у тисячу гривень

Вівторок, 25 червня 2019, 12:41
У жовтні НБУ введе банкноту у тисячу гривень

Національний банк з 25 жовтня введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Нацбанк також опублікував фото нової банкноти.

На аверсі купюри зображений філософ, природознавець, основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу та космізм Володимир Вернадський. На реверсі – президія Національної академії наук. 

 

Також повідомляється, що з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок будуть виведені з обігу.

"Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом. Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років", - відзначили в НБУ.

Українська правда

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Теми: НБУгроші
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