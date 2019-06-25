В октябре НБУ введет банкноту в тысячу гривен

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Вторник, 25 июня 2019, 12:41

Национальный банк с 25 октября введет в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Нацбанк также опубликовал фото новой банкноты.

На аверсе купюры изображен философ, естествоиспытатель, основоположник геохимии, биогеохимии и радиогеологии, учения о биосфере и космизме Владимир Вернадский. На реверсе – президиум Национальной академии наук. 

 

Также сообщается, что с 1 октября монеты 1, 2 и 5 копеек будут выведены из обращения.

"Также из обращения постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет", - отметили в НБУ.

Украинская правда

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Темы: НБУ деньги


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