У Богдана Хмельницького в Кривому Розі відпала рука

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Вівторок, 25 червня 2019, 13:01

У рідному місті президента Володимира Зеленському Кривому Розі від пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому відпала права рука.

Як повідомляє "Перший Криворізький" із посиланням на своїх читачів, шматок постаменту впав на асфальт на Гданцівці.

Про постраждалих не повідомлялося.

 
 
 

Пам'ятник перебуває на балансі Центрально-Міської райради.

Місцеві жителі зазначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

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Теми: Кривий Ріг


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