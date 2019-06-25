У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука
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Вторник, 25 июня 2019, 13:01
В Кривом Роге от памятника гетьману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.
Как сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на своих читателей, кусок постамента упал на асфальт на Гданцевке.
О пострадавших не сообщалось.
Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.
Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.
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