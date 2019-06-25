У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука

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Вторник, 25 июня 2019, 13:01

В Кривом Роге от памятника гетьману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.

Как сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на своих читателей, кусок постамента упал на асфальт на Гданцевке. 

О пострадавших не сообщалось.

 
 
 



Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета. 

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

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Темы: Кривой Рог


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