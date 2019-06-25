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У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука

Вторник, 25 июня 2019, 13:01

В родном городе президента Владимира Зеленского Кривом Роге от памятника гетьману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.

Как сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на своих читателей, кусок постамента упал на асфальт на Гданцевке. 

О пострадавших не сообщалось.

 
 
 

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета. 

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой Рог
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