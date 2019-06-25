У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука

В Кривом Роге от памятника гетьману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.

Как сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на своих читателей, кусок постамента упал на асфальт на Гданцевке.



О пострадавших не сообщалось.





Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.