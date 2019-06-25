Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Вівторок, 25 червня 2019, 14:19
Суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це 25 червня заявив суддя Верховного суду Австрії, повідомляє Радіо Свобода.

Суд Австрії вирішив не задовольняти апеляцію адвокатів олігарха. Зазначається, що тепер рішення має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом, а після того можна проводити екстрадицію.

Фірташ і його захисники рішення не коментували і залишили будівлю суду.

Про вірогідність такого рішення суду повідомлялося на початку червня. За словами одного з адвоката Фірташа Дена Вебба, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після судового засідання.

Читайте також: "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа"

Віденська перемога Фірташа. Як олігарх уникнув екстрадиції

Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"

"Хто є пан Фірташ?" 

Нагадаємо:

  • Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржував свою екстрадицію в США.
  • США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
  • Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мін'юсту США і не віддав олігарха.
  • Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.
  • Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.
  • Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАФірташАвстрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: