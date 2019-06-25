Суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США
Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.
Про це 25 червня заявив суддя Верховного суду Австрії, повідомляє Радіо Свобода.
Суд Австрії вирішив не задовольняти апеляцію адвокатів олігарха. Зазначається, що тепер рішення має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом, а після того можна проводити екстрадицію.
Фірташ і його захисники рішення не коментували і залишили будівлю суду.
Про вірогідність такого рішення суду повідомлялося на початку червня. За словами одного з адвоката Фірташа Дена Вебба, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після судового засідання.
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Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"
Нагадаємо:
- Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржував свою екстрадицію в США.
- США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
- Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мін'юсту США і не віддав олігарха.
- Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.
- Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.
- Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.