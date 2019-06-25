Суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це 25 червня заявив суддя Верховного суду Австрії, повідомляє Радіо Свобода.

Суд Австрії вирішив не задовольняти апеляцію адвокатів олігарха. Зазначається, що тепер рішення має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом, а після того можна проводити екстрадицію.

Фірташ і його захисники рішення не коментували і залишили будівлю суду.

Про вірогідність такого рішення суду повідомлялося на початку червня. За словами одного з адвоката Фірташа Дена Вебба, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після судового засідання.

Читайте також: "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа"

Віденська перемога Фірташа. Як олігарх уникнув екстрадиції

Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"



"Хто є пан Фірташ?"

Нагадаємо: