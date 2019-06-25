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Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Вторник, 25 июня 2019, 14:19
Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом 25 июня заявил судья Верховного суда Австрии, сообщает Радио Свобода.

Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Отмечается, что теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Фирташ и его защитники решение не комментировали и покинули здание суда.

О вероятности такого решения суда сообщалось в начале июня. По словам адвоката Фирташа Дэна Уэбба, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания.

Читайте также: "Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа"

"Венская победа Фирташа. Как олигарх избежал экстрадиции"

Также читайте об олигархе в публикации ЭП: 50 лет и конфискация. Что грозит Фирташу в случае экстрадиции в США

"Кто такой господин Фирташ?"

Напомним:

  • Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
  • США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюсту США и не отдал олигарха.
  • Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.
  • Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.
  • Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко. 

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Темы: СШАФирташАвстрия
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