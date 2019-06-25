Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом 25 июня заявил судья Верховного суда Австрии, сообщает Радио Свобода.

Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Отмечается, что теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Фирташ и его защитники решение не комментировали и покинули здание суда.

О вероятности такого решения суда сообщалось в начале июня. По словам адвоката Фирташа Дэна Уэбба, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания.

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"Кто такой господин Фирташ?"

Напомним: