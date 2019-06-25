"Київський бронетанковий" спростовує, що купував свої ж запчастини

ДП "Київський бронетанковий завод" заявляє, що не купував своїх же запчастин за завищеними цінами та називає інформацію "Наших грошей", опубліковану напередодні, брехливою.

Про це 25 червня повідомляє прес-служба підприємства.

"Повідомлення програми "Наші гроші" про те, що посадовці ДП "Київський бронетанковий завод" поставили під виглядом нових запчастин і комплектуючих старі, не відповідає дійсності і поширює неправдиву інформацію", - зазначає прес-служба.

Також в держпідприємстві називають брехнею інформація про те, що ці запчастини не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.

"Відповідно до результатів тендеру від 10.08.2018 ТОВ "Торговий дім "Партсет" визнано переможцем на постачання запчастин до танків Т-72 (гідроамортизатори, катки підтримуючі, торсіони, станки НСВТ) та укладено договір №КБТЗ/ПСПК/18/52 на постачання зазначених ТМЦ на загальну суму 3 824 666 грн", - йдеться в повідомленні.

У підприємстві заявили, що запчастини не купували у себе ж, а прийняли, за умовами договору, на зберігання у жовтні 2018 року від ТОВ "Партсет" ТМЦ (запчастини до БТР-3Е: колісні редуктори, мости, лебідки, важелі) на загальну суму 5 316 108 грн.

"Усі придбані запасні частини та комплектуючі мають другу категорію і є фактично новими, тобто невживаними, але складського зберігання. Частину комплектуючих вже встановлено на бойову техніку ЗСУ у рамках ремонтних робіт", - запевнили в ДП.

У бронетанковому додали, що інші запчастини придбали як складський запас і зберігають на складах підприємства. "Адже наразі КБТЗ має гарантійні зобов’язання з ремонту та відновлення 44 одиниць БТР-3ДА і потребує відповідного ремонтного фонду", - пояснили на заводі.

У ДП наголосили, що придбали всі запчастини та комплектуючі за кошти підприємства.

Також повідомляється, що придбані деталі з самого початку не планували встановлювати у рамках ДОЗ на нові вироби. Тому звинувачення ЗМІ називають абсурдними.

Зазначається, що увесь товар знаходиться на складі підприємства. Також на заводі готові дати можливість перевірити якість закуплених запчастин.

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