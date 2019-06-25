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"Киевский бронетанковый" опровергает, что покупал свои же запчасти

Вторник, 25 июня 2019, 16:07

ГП "Киевский бронетанковый завод" заявляет, что не покупал своих же запчастей по завышенным ценам и называет информацию "Наших денег", опубликованную накануне, лживой.

Об этом 25 июня сообщает пресс-служба предприятия.

"Сообщение программы "Наши деньги" о том, что должностные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" поставили под видом новых запчастей и комплектующих старые, не соответствует действительности и распространяет ложную информацию", - отмечает пресс-служба.

Также в госпредприятии называют ложью информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

"Согласно результатам тендера от 10.08.2018 ООО "Торговый дом "Партсет" признан победителем на поставку запчастей к танкам Т-72 (гидроамортизаторы, катки поддерживающие, торсионы, станки НСВТ) и заключен договор №КБТЗ /ПСПК/18/52 на поставку указанных ТМЦ на общую сумму 3 824 666 грн ", - говорится в сообщении.

В предприятии заявили, что запчасти не покупали у себя же, а приняли, по условиям договора, хранения в октябре 2018 года от ООО "Партсет" ТМЦ (запчасти БТР-3Е колесные редукторы, мосты, лебедки, рычаги) на общую сумму 5 316 108 грн.

"Все приобретенные запасные части и комплектующие имеют вторую категорию и фактически новые, то есть неиспользуемые, но складского хранения. Часть комплектующих уже установлено на боевую технику ВСУ в рамках ремонтных работ", - заверили в ГП.

В бронетанковом добавили, что другие запчасти приобрели как складской запас и хранят на складах предприятия. "Ведь пока КБТЗ имеет гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению 44 единиц БТР-3ДА и требует ремонтного фонда", - пояснили на заводе.

В ГП отметили, что приобрели все запчасти и комплектующие за счет предприятия.

Также сообщается, что приобретенные детали изначально не планировали устанавливать в рамках ГОЗ на новые изделия, поэтому обвинения СМИ называют абсурдными.

Отмечается, что весь товар находится на складе предприятия. Также на заводе готовы дать возможность проверить качество закупленных запчастей.

Напомним: 

  • 24 июня "Наши деньги" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева сообщали, что Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в присвоении средств через соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупки деталей к бронетранспортеров на 9,14 млн грн.

Украинская правда
Темы: Укроборонпром
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