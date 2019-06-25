Доповіді ПАРЄ щодо повноважень росіян готуватимуть проукраїнські депутати

Моніторинговий та регламентний комітети Парламентської асамблеї Ради Європи призначили доповідачів, що готуватимуть проект рішення по оскарженню повноважень російської делегації.

Цю інформацію Європейській правді підтвердили кілька джерел у ПАРЄ.

У моніторинговому комітеті проект резолюції готуватиме британець Роджер Гейл – консерватор, який системно підтримує Україну та був співавтором левової частки проукраїнських поправок до скандальної резолюції ухваленої минулої ночі.

У регламентному комітеті документ готуватиме Егідіус Варейкіс – литовський депутат, відомий як безкомпромісний прибічник дотримання прав людини. Він також голосував проти безумовного повернення Росії до РЄ.

Як повідомлялося, у вівторок вранці делегація РФ вперше після 2015 року повернулася до асамблеї, але група депутатів оскаржила їхні повноваження відразу за двома процедурами.

За запитом Володимира Ар’єва ініційоване оскарження "за процедурними підставами" (через сумніви у повноваженнях депутатів Держуми, обраних із урахуванням голосів кримчан). За запитом грузинки Ніно Гогадзе – оскарження за змістовними підставами (через порушення базових цінностей та правил РЄ).

Проект першого рішення готуватиме Варейкіс, другого – Гейл. І хоча рішення ухвалюватиме асамблея, від змісту початкового проекту багато залежить.

В середу пообіді ПАРЄ має ухвалити рішення за оскарженнями. Попри те, що напередодні ввечері ПАРЄ відмовилася від ключових санкційних інструментів, у асамблеї лишилося право накласти на російську делегацію менш вагомі санкції, або ж повністю відмовити у визнанні її повноважень.