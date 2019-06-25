Доклады ПАСЕ о полномочиях россиян будут готовить проукраинские депутаты

Мониторинговый и регламентный комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили несколько источников в ПАСЕ.

В мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британец Роджер Гейл - консерватор, который системно поддерживает Украину и был соавтором львиной доли проукраинских поправок к скандальной резолюции, принятой минувшей ночью.

В регламентном комитете документ будет готовить Эгидиус Варейкис - литовский депутат, известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека. Он также голосовал против безусловного возвращения России в СЕ.

Как сообщалось, во вторник утром делегация РФ впервые после 2015 года вернулась в ассамблею, но группа депутатов обжаловала их полномочия сразу по двум процедурам.

По запросу Владимира Арьева инициировано обжалование "по процедурным основаниям" (из-за сомнений в полномочиях депутатов Госдумы, избранных с учетом голосов крымчан). По запросу грузинки Нино Гогадзе - обжалование по содержательным основаниям (за нарушение базовых ценностей и правил СЕ).

Проект первого решения будет готовить Варейкис, второго - Гейл. И хотя решения будет принимать ассамблея, от содержания первоначальных проектов многое зависит.

В среду после обеда ПАСЕ должна принять решения по обжалованию. Несмотря на то, что накануне вечером ПАСЕ отказалась от ключевых санкционных инструментов, у ассамблеи осталось право наложить на российскую делегацию менее весомые санкции, или же полностью отказать в признании ее полномочий.