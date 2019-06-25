Росія може відправити "депутатів" Криму в ПАРЄ

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой, який очолює російську делегацію в ПАРЄ, заявив, що цілком ймовірно, що так звані депутати окупованого Криму братимуть участь в засіданнях асамблеї в складі делегації Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю RFI.

"У нас велика країна. Якщо питання Криму буде підніматися на ПАРЄ, звичайно, і депутати, обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається", - сказав Толстой.

Також він назвав протести, які можуть супроводжувати таке рішення дурістю.

"Не визнавати Крим російським - це все одно, що не визнавати об'єднання Німеччини. Тобто це як якби ми опротестовували повноваження депутатів Бундестагу, обраних від земель, що були в складі НДР", - додав глава делегації РФ в ПАРЄ.

"Це дурість, яка пройде, сподіваюся, що швидко. Але у нас час є, ми почекаємо", - заявив він.

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