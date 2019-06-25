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Россия может прислать "депутатов" Крыма в ПАСЕ

Вторник, 25 июня 2019, 17:28

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, заявил, что вполне вероятно, что так называемые депутаты оккупированного Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи в составе делегации России.   

Об этом он заявил в интервью RFI.

"У нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал Толстой.

Также он назвал протесты, которые могут сопутствовать такому решению глупостью.

"Не признавать Крым российским – это все равно, что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР", - добавил глава делегации РФ в ПАСЕ.

"Это глупость, которая пройдет, надеюсь, что поскорее. Но у нас время есть, мы подождем", - заявил он.

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Напомним:

  • В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в Ассамблее без ограничений права голоса. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Темы: РосcияПАСЕУкраина
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