Президент України поїде в Канаду
Президент Володимир Зеленський на початку липня відвідає Канаду.
Про це у вівторок, 25 червня, інформує офіційний сайт глави держави.
Так, 1-3 липня у Канаді Зеленський візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні.
Також повідомляється, що у президента заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.
Крім того, як зазначають у прес-службі, Зеленський побачиться з українською громадою Канади.
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