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Президент України поїде в Канаду

Вівторок, 25 червня 2019, 19:10

Президент Володимир Зеленський на початку липня відвідає Канаду.

Про це у вівторок, 25 червня, інформує офіційний сайт глави держави.

Так, 1-3 липня у Канаді Зеленський візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні.

Також повідомляється, що у президента заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

Крім того, як зазначають у прес-службі, Зеленський побачиться з українською громадою Канади.

Як повідомлялося раніше, 15 березня уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти 114 осіб та 15 компаній, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації ситуації на Сході України.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКанада
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