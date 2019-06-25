Президент України поїде в Канаду

Президент Володимир Зеленський на початку липня відвідає Канаду.

Про це у вівторок, 25 червня, інформує офіційний сайт глави держави.

Так, 1-3 липня у Канаді Зеленський візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні.

Також повідомляється, що у президента заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

Крім того, як зазначають у прес-службі, Зеленський побачиться з українською громадою Канади.