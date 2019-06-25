Президент Украины поедет в Канаду

Президент Владимир Зеленский в начале июля посетит Канаду.

Об этом во вторник, 25 июня, информирует официальный сайт главы государства.

Так, 1-3 июля в Канаде Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Также сообщается, что у президента запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе, Зеленский увидится с украинской общиной Канады.

Как сообщалось ранее, 15 марта правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.