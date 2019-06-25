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"Укрзалізниця" до Дня Конституції додала 4 поїзди

Вівторок, 25 червня 2019, 20:24

"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю у День Конституції та вихідні після свята.

Про це стало відомо із сайту перевізника.

Так, зазначається, що поїзд №154/153 Київ – Суми курсуватиме 28 та 30 червня: відправлення о 05:49, зворотно -  о 14:10.

"Поїзд №755/756 Київ -  Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів - Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50", – зазначили в прес-службі.

Поїзд №237 Київ – Дніпро курсуватиме 27 та 30 червня: відправлення о 20:28 зворотно -  10:56.

"Поїзд № 779/780 Суми – Київ – Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • На початку червня також чотири додаткові поїзди "Укрзалізниця" призначила на літній період, збільшивши кількість додаткових поїздів до 26.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяКонституція
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