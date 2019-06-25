"Укрзалізниця" до Дня Конституції додала 4 поїзди

2437 переглядів
Вівторок, 25 червня 2019, 20:24

"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю у День Конституції та вихідні після свята.

Про це стало відомо із сайту перевізника.

Так, зазначається, що поїзд №154/153 Київ – Суми курсуватиме 28 та 30 червня: відправлення о 05:49, зворотно -  о 14:10.

"Поїзд №755/756 Київ -  Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів - Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50", – зазначили в прес-службі.

Поїзд №237 Київ – Дніпро курсуватиме 27 та 30 червня: відправлення о 20:28 зворотно -  10:56.

"Поїзд № 779/780 Суми – Київ – Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • На початку червня також чотири додаткові поїзди "Укрзалізниця" призначила на літній період, збільшивши кількість додаткових поїздів до 26.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Укрзалізниця Конституція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укрзалізниця" починає здавати майно в оренду 24 червня 2019, 17:43
План УЗ відновити сполучення з ОРДЛО: опубліковано стратегію 21 червня 2019, 16:38
У Чехії вже продають залізничні квитки Прага – Мукачево 21 червня 2019, 10:31
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

дослідження

Людина не дорослішає у 18

їжа

Навіщо потрібен селен та де його шукати