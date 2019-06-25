Укрзализныця ко Дню Конституции добавила 4 поезда

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Вторник, 25 июня 2019, 20:24

Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда во Львов, Днепр, Сумы и Винницу в День Конституции и выходные после праздника.

Об этом стало известно с сайта перевозчика.

Так, отмечается, что поезд №154 / 153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня: отправление в 5:49, обратно - в 14:10.

"Поезд №755 / 756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. С сообщением Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50", - отметили в пресс-службе.

Поезд №237 Киев - Днепр будет курсировать 27 и 30 июня: отправление в 20:28, обратно - 10:56.

"Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В начале июня также четыре дополнительных поезда "Укрзализныця" назначила на летний период, увеличив количество дополнительных поездов до 26.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныця Конституция


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