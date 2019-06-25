Клімкін просить G20 натиснути на РФ для звільнення моряків

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Вівторок, 25 червня 2019, 20:40

Міністр закордонних справ Павло Клімкін звернувся до міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" та Євросоюзу з проханням тиснути на РФ під час саміту в Осаці для звільнення українських моряків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр розповів у вівторок ввечері.

"Підписав листи до міністрів закордонних справ країн G20 та ЄС. Закликаю під час наступної зустрічі "двадцятки" в Осаці застосувати всі можливі важелі з метою впливу на РФ для звільнення українських моряків", - повідомив Клімкін на своїй Facebook-сторінці.

Клімкін нагадав, що сьогодні  спливає термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення і звільнення українських моряків.

За його словами, після завершення терміну Україна має не лише моральне, але й юридичне право виносити питання полонених моряків на розгляд ООН та інших міжнародних організацій.

"І головне: Росія або виконує рішення міжнародного арбітражу, або доводить, що не виконує так звану конституцію міжнародного простору – Конвенцію з морського права. А також не поважає імунітетів, які є основою поняття суверенітету", - додав дипломат.

 За його словами, Україна буде обговорювати з друзями та партнерами необхідність обмеження військової співпраці з РФ та відсутність будь-яких причин, щоб поважати її імунітети.

Як відомо, 25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну.

Росія відмовляється виконувати вимогу суду, заявляючи, що Трибунал не має юрисдикції для розгляду справи.

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Теми: моряки Росія Клімкін


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