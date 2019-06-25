Климкин просит G20 нажать на РФ для освобождения моряков

Министр иностранных дел Павел Климкин обратился к министрам иностранных дел стран "Большой двадцатки" и Евросоюза с просьбой давить на РФ во время саммита в Осаке для освобождения украинских моряков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр рассказал во вторник вечером.

"Подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и ЕС. Призываю во время следующей встречи "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения украинских моряков", - сообщил Климкин на своей Facebook-странице.

Климкин напомнил, что сегодня истекает срок, отведенный России Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решения и освобождения украинских моряков.

По его словам, после завершения срока Украина имеет не только моральное, но и юридическое право выносить вопрос пленных моряков на рассмотрение ООН и других международных организаций.

"И главное: Россия или выполняет решения международного арбитража, или доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву. А также не уважает иммунитетов, которые являются основой понятия суверенитета", - добавил дипломат.

По его словам, Украина будет обсуждать с друзьями и партнерами необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствие каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты.

Как известно, 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

Россия отказывается выполнять требование суда, заявляя, что Трибунал не имеет юрисдикции для рассмотрения дела.