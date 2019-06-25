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Делегація РФ висунула умову для появи у сесійній залі ПАРЄ

Вівторок, 25 червня 2019, 23:07
Делегація РФ висунула умову для появи у сесійній залі ПАРЄ

Глава російської делегації в ПАРЄ Пьотр Толстой заявив, що російські депутати прийдуть у сесійну залу Асамблеї у середу, коли відбуватиметься голосування за генсека Ради Європи, лише після підтвердження повноважень делегації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Толстой заявив, відповідаючи на питання  російського агентства "Интерфакс".

"Я думаю, що ми навіть в зал не прийдемо. Нехай нам підтвердять повноваження, і ми проголосуємо за генсека, і будемо далі працювати", - сказав Толстой.

За його словами, російська делегація планує не приходити в першій половині дня в ПАРЄ, оскільки її повноваження будуть підтверджуватися тільки на початку другої частини пленарного засідання, о 15:30 за Страсбургом.

"Моя позиція: зробити нашу неучасть у виборах генсека до відновлення наших повноважень максимально явною. Як ми можемо це зробити при таємному голосуванні? Тільки відсутністю в залі і в будівлі", - сказав віцеспікер російської Думи.

Вибори генсека Ради Європи в середу будуть відбуватися протягом дня таємним голосуванням.

Як повідомлялося, у вівторок вранці делегація РФ вперше після 2015 року повернулася до асамблеї, але група депутатів оскаржила їхні повноваженнявідразу за двома процедурами. В середу пообіді ПАРЄ має ухвалити рішення за оскарженнями.

Додамо, що доповіді ПАРЄ щодо повноважень російських депутатів готуватимуть проукраїнські депутати.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосія
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