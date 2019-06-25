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Делегация РФ выдвинула условие для появления в сессионном зале ПАСЕ

Вторник, 25 июня 2019, 23:07
Делегация РФ выдвинула условие для появления в сессионном зале ПАСЕ

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российские депутаты придут в сессионный зал Ассамблеи в среду, когда будет происходить голосования за генсека Совета Европы, только после подтверждения полномочий делегации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Толстой заявил, отвечая на вопрос российского агентства "Интерфакс".

"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия, и мы проголосуем за генсека, и будем дальше работать", - сказал Толстой.

По его словам, российская делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, поскольку ее полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15:30 по Страсбургу.

"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", - сказал вице-спикер российской Думы.

Выборы генсека Совета Европы в среду будут происходить в течение дня тайным голосованием.

Как сообщалось, во вторник утром делегация РФ впервые после 2015 года вернулась в ассамблею, но группа депутатов обжаловала их полномочия сразу по двум процедурами. В среду после обеда ПАСЕ должна принять решение по обжалованию.

Добавим, что доклады ПАСЕ относительно полномочий российских депутатов будут готовить проукраинские депутаты.

Темы: ПАСЕРосcия
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