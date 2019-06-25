ЦВК зареєструвала в ОВО ще 841 кандидата

Центральна виборча комісія на засіданні 25 червня зареєструвала 841 кандидата у народні депутати в одномандатних округах та 339 – від партій, у багатомандатному окрузі.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

Зазначається, що в ОВО комісія зареєструвала 229 самовисуванців і 612 кандидатів від партій. Зокрема, 136 кандидатів від "Опозиційного блоку", 86 – від "Свободи", 17 – від "Самопомочі", 66 – від "Сили і честі", 199 – від "Слуги народу".

Крім того, повідомляється, що комісія зареєструвала 339 кандидатів у нардепи, включених до списків політичних партій, у багатомандатному виборчому окрузі. З них 174 від "Аграрної партії", 43 – від "Партії Зелених", 122 – від партії "Патріот".