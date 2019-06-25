ЦИК зарегистрировала в ОВО еще 841 кандидата

Центральная избирательная комиссия на заседании 25 июня зарегистрировала 841 кандидата в народные депутаты в одномандатных округах и 339 - от партий, в многомандатном округе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечается, что в ОВО комиссия зарегистрировала 229 самовыдвиженцев и 612 кандидатов от партий. В частности, 136 кандидатов от "Оппозиционного блока", 86 - от "Свободы", 17 - от "Самопомочи", 66 - от "Силы и чести", 199 - от "Слуги народа".

Кроме того, сообщается, что комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в нардепы, включенных в списки политических партий, в многомандатном избирательном округе. Из них 174 от "Аграрной партии", 43 - от "Партии Зеленых", 122 - от партии "Патриот".