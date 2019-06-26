До Верховної Ради знову балотується Дарт Вейдер

В Одесі на виборчому окрузі №135 балотується в народні депутати житель Києва Дарт Вейдер.

Відповідна інформація розміщена на сайті Центральної виборчої комісії.

За офіційними даними, Дарт Вікторович Вейдер народився 4 жовтня 1987 року у Києві, громадянин України. Протягом останніх п'яти років проживає на території України, зокрема, в Києві. Має вищу освіту. Він — директор ТОВ "Темна сторона сили", член політичної партії "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не має. Висунутий політичною партією "БЛОК Дарта Вейдера".

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