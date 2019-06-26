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До Верховної Ради знову балотується Дарт Вейдер

Середа, 26 червня 2019, 01:23

В Одесі на виборчому окрузі №135 балотується в народні депутати житель Києва Дарт Вейдер.

Відповідна інформація розміщена на сайті Центральної виборчої комісії.

За офіційними даними, Дарт Вікторович Вейдер народився 4 жовтня 1987 року у Києві, громадянин України. Протягом останніх п'яти років проживає на території України, зокрема, в Києві. Має вищу освіту. Він — директор ТОВ "Темна сторона сили", член політичної партії "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не має. Висунутий політичною партією "БЛОК Дарта Вейдера".

Нагадуємо:

  • У 2015 році партія "Блок Дарта Вейдера" висунула на вибори в Одеську міську раду 44 Дартів Вейдерів і одного Магістра Йоду.
  • Образ персонажа кіноепопеї "Зоряні війни" Дарта Вейдера з'явився в українській політиці в листопаді 2011 року. Відтоді особи з іменем "Дарт Вейдер" стали головою "Інтернет партії України", балотувалися на виборах міських голів Одеси і Києва, виборах Президента України та парламентських виборах в Україні 2014 року.

"Українська правда" в Threads

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