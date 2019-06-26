В Верховную Раду снова баллотируется Дарт Вейдер
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Среда, 26 июня 2019, 01:23
В Одессе на избирательном округе №135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер.
Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.
По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 в Киеве, гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве. Имеет высшее образование. Он - директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не имеет. Выдвинут политической партией "БЛОК Дарта Вейдера".
Напоминаем:
- В 2015 году партия "Блок Дарта Вейдера" выдвинула на выборы в Одесский городской совет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду.
- Образ персонажа киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера появился в украинской политике в ноябре 2011 года. С тех пор лица с именем "Дарт Вейдер" стали главой "Интернет партии Украины", баллотировались на выборах городских голов Одессы и Киева, выборах Президента Украины и парламентских выборах в Украине 2014 года.
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