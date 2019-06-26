В Верховную Раду снова баллотируется Дарт Вейдер

В Одессе на избирательном округе №135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер.

Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 в Киеве, гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве. Имеет высшее образование. Он - директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не имеет. Выдвинут политической партией "БЛОК Дарта Вейдера".

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