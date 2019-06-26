Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нефьодов вважає реалістичним запуск митної служби через 2,5 місяці

Середа, 26 червня 2019, 03:01

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на главу Державної митної служби, вважає реалістичним повноцінний запуск служби через 2,5 місяці.

Про це він повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна"

"Старт, тобто переведення мінімум 30% персоналу - десь через 2,5 місяці реалістично", - сказав Нефьодов.

Кандидатур на посади заступників поки немає, додав він.

За словами Нефьодова, до початку роботи служби слід зареєструвати юридичну особу нового відомства, а також необхідне прийняття Кабміном низки рішень щодо нової структури.

"До цього - реєстрація юр особи ... затвердження кошторису, граничної чисельності, нова структура і штатний розпис. Потім - постанова про утворення територіальних органів ДМС, положення про регіональні митниці, реєстрація відповідних юросіб. І нарешті - окреме розпорядження про початок роботи", - сказав він.

Нагадуємо:

  • У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.
  • Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.
  • 17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.
  • 25 червня заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

Теми: митницяФіскальна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
митниця
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення – митниця
ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: