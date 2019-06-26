Нефьодов вважає реалістичним запуск митної служби через 2,5 місяці
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на главу Державної митної служби, вважає реалістичним повноцінний запуск служби через 2,5 місяці.
Про це він повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна"
"Старт, тобто переведення мінімум 30% персоналу - десь через 2,5 місяці реалістично", - сказав Нефьодов.
Кандидатур на посади заступників поки немає, додав він.
За словами Нефьодова, до початку роботи служби слід зареєструвати юридичну особу нового відомства, а також необхідне прийняття Кабміном низки рішень щодо нової структури.
"До цього - реєстрація юр особи ... затвердження кошторису, граничної чисельності, нова структура і штатний розпис. Потім - постанова про утворення територіальних органів ДМС, положення про регіональні митниці, реєстрація відповідних юросіб. І нарешті - окреме розпорядження про початок роботи", - сказав він.
Нагадуємо:
- У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.
- Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.
- 17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.
- 25 червня заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.