Нефьодов считает реалистичным запуск таможенной службы через 2,5 месяца
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца.
Об этом он сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина"
"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефьодов.
Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.
По словам Нефьодова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры.
"До этого - регистрация юр лица... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.
Напомним:
- В марте 2019 года правительство разделило ДФС на две структуры.
- Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.
- 17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.
- Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.
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