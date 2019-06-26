Нефьодов считает реалистичным запуск таможенной службы через 2,5 месяца

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Среда, 26 июня 2019, 03:01

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца.

Об этом он сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина"

"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефьодов.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

По словам Нефьодова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры.

"До этого - регистрация юр лица... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.

Напомним:

  • В марте 2019 года правительство разделило ДФС на две структуры.
  • Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.
  • 17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.
  • Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

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Темы: таможня Фискальная служба


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